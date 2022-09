Video: ECB in heel lastig parket Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De feitelijke inflatie in de eurozone bereikte in augustus met 9,1 procent opnieuw een record, maar nog zorgwekkender voor de Europese Centrale Bank zijn de tekenen dat de inflatoire effecten van de energieschok zich blijven verbreden. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. Meer dan de helft van het inflatiemandje bevindt zich boven de 8 procent en de kerninflatie is opgelopen tot 4,3 procent. "Dit heeft de druk op de ECB opgevoerd en de markten rekenen steeds meer op een verhoging van de rente met 75 basispunten aanstaande donderdag", aldus de beleggingsstrateeg. Afgezien daarvan bevindt de ECB zich in een moeilijke positie, vindt Juvyns. Pogingen van regeringen om consumenten te beschermen tegen hogere energieprijzen kunnen betekenen dat het fiscale beleid en het monetaire beleid vanuit inflatieperspectief in tegengestelde richtingen werken. Als verdere fiscale stimuleringsmaatregelen een recessie moeten voorkomen, dan zou dit dus het risico vergroten dat de ECB de rente tot in 2023 moet blijven verhogen. Klik hier voor: ECB in heel lastig parket Bron: ABM Financial News

