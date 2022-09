Energiecrisis zet Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,2 procent tot 410,97 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,5 procent op 12.724,87 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,8 procent op 6.058,02 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,7 procent lager op 7.233,46 punten.

"Afgelopen week hebben we veel rode dagen gezien", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Verschillende Fed-leden hebben hebben gehint op restrictief monetair beleid om de inflatie aan te pakken. Dit resulteerde in stijgende rentes op de kapitaalmarkten."

Ook wees Blekemolen op het nieuws van voor het weekend dat Rusland zijn belangrijkste gaspijpleiding naar Europa voor onbepaalde tijd afsluit. De gasprijzen schoten vanochtend verder omhoog, terwijl de euro/dollarkoers verder onder druk kwam. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9917.

"Het stopzetten van de gasleveringen van Rusland aan Duitsland en de rest van de Europese Unie versterkt het al hoge stressniveau van beleggers", aldus analisten van SEB, wijzend op andere zorgen over aankomende renteverhogingen en een recessie.

De olieprijzen stegen met bijna drie procent tot nipt onder de 90 dollar.

Op macro-economisch vlak bleek de Europese dienstensector te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 49,8 tegen 51,2 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in bijna anderhalf jaar. De samengestelde index daalde van 49,9 naar 48,9.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de hernieuwde krimp wijst op een zwakke vraag, met lagere nieuwe orders voor de tweede maand op rij. "Een tweede maand van verslechterde omstandigheden voor bedrijven in de eurozone draagt bij aan de waarschijnlijkheid dat het bbp in het derde kwartaal zal krimpen. In augustus daalde de productie in een versneld tempo, met bedrijven en huishoudens die hun uitgaven terugschroeven terwijl de inflatie sterk is gestegen en de economische vooruitzichten onzekerder worden."

Verder richten beleggers hun aandacht ook al op donderdag en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De vraag is wat de bank zal besluiten met het oog op een renteverhoging. Er wordt gemikt op een verhoging tussen de 50 en 75 basispunten.

ING verwacht een stijging met 75 basispunten, wat betekent dat de druk op de economische groei nog groter zal zijn. "Het ziet er dan ook niet goed uit voor Europa, in aanloop naar de winter", aldus de bank.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft twee fabrieken in Duitsland gesloten vanwege de sterk gestegen energiekosten. Het aandeel leverde in Parijs 2,9 procent in, terwijl sectorgenoot Aperam 3,1 procent daalde.

UBS heeft maandag het advies voor Philips verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 16,00 naar 16,40 euro. Na een neerwaartse bijstelling van de consensus met circa 20 procent voor dit jaar en een forse daling van het aandeel Philips, zijn veel onzekerheden inmiddels ingeprijsd, aldus UBS. Het aandeel Philips steeg in Amsterdam 0,7 procent.

Volkswagen en zijn grootste aandeelhouder Porsche Automobil Holding komen maandag bijeen om de volgende stappen in de geplande beursgang van sportwagenmaker Porsche AG te bespreken. Dit meldde de Wall Street Journal zaterdag. Het aandeel Volkswagen daalde 2,3 procent.

In Parijs leverde Alstom verder 4,4 procent in. Thales steeg juist met 1,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen houden maandag de deuren gesloten in verband met de viering van Labor Day.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,1 procent op 3.924,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent en eindigde op 31.318,44 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de min bij een stand van 11.630,86 punten.