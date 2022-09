AEX flink onder druk, Philips stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandag flink lager. Kort na elf uur daalde de AEX met 1,7 procent tot 667,30 punten.

"Hoewel de Europese beurzen een verder negatieve week vrijdag nog hoger afsloten, was er geen groen slot op Wall Street", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op.

Aanvankelijk was er vrijdag in de VS nog een optimistische stemming na een "solide, maar niet spectaculair" banenrapport, aldus Hewson. De Amerikaanse beurzen wisten de winsten echter niet vast te houden. De analist zag daar geen concrete aanleiding voor, hoewel berichten dat Rusland de gaslevering via de Nord Stream 1-pijplijn voorlopig stopzet, "zeker een rol" speelden. De aankondiging kwam na het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag.

De zwakte op Wall Street vrijdagavond leidde vanochtend tot scherp lagere koersen in heel Europa, zo stelde Hewson, die intussen ook de gasprijzen fors zag stijgen.

"Het stopzetten van de gasleveringen van Rusland aan Duitsland en de rest van de Europese Unie versterkt het al hoge stressniveau van beleggers", aldus analisten van SEB, wijzend op andere zorgen over aankomende renteverhogingen en een recessie.

"September zal een uitdagende maand worden voor aandelenmarkten, met een voorziene renteverhoging van 75 basispunten door de Europese Centrale Bank, de Bank of Canada en de Fed", aldus SEB.

Op donderdag komt de ECB met het rentebesluit naar buiten. De Fed volgt later deze maand.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9917. De olieprijzen stegen met bijna drie procent tot nipt onder de 90 dollar.

Op macro-economisch vlak bleek de Europese dienstensector te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 49,8 tegen 51,2 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in bijna anderhalf jaar. De samengestelde index daalde van 49,9 naar 48,9.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de hernieuwde krimp wijst op een zwakke vraag, met lagere nieuwe orders voor de tweede maand op rij. "Een tweede maand van verslechterde omstandigheden voor bedrijven in de eurozone draagt bij aan de waarschijnlijkheid dat het bbp in het derde kwartaal zal krimpen. In augustus daalde de productie in een versneld tempo, met bedrijven en huishoudens die hun uitgaven terugschroeven terwijl de inflatie sterk is gestegen en de economische vooruitzichten onzekerder worden."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden alleen Shell en Philips ongeveer een procent hoger. UBS haalde het aandeel Philips van de verkooplijst na het oordeel dat veel onzekerheden inmiddels zijn ingeprijsd. De bank hanteert inmiddels een Neutraal advies.

Just Eat Takeaway, Adyen en AkzoNobel gaven ongeveer 4 tot 5 procent prijs.

In de Midkap ontsprong kunstmestproducent OCI de dans met een winst van 1,5 procent naar 37,42 euro. Aperam verloor 3,7 procent, terwijl Aalberts en Basic-Fit ongeveer vier procent daalden.

In de AScX verloren Pharming en CM.com ongeveer vier tot vijf procent. Ebusco leverde 8,0 procent in op 18,41 euro. ABN AMRO Oddo startte met het volgen van Ebusco met een Underperform advies en een koersdoel van 15,00 euro. "Hoewel we erg geloven in de potentie van Ebusco's producten en de markt voor elektrische bussen, gaat de consensus uit van een onrealistisch, optimistisch scenario", aldus analist Eric Wilmer, die sceptisch is over de haalbaarheid van de doelstellingen van het bedrijf op middellange termijn.