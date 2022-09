Video: groeiaandelen worden weer interessant Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Groeiaandelen worden op iets langere termijn weer interessant. Dit denkt CIO Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management. "Na een 'opluchtingsrally', zullen de aandelenwinsten het komende halfjaar zwak zijn", aldus Van den Heuvel. De grote vraag is volgens de CIO of het de centrale banken lukt om de inflatie onder controle te krijgen, want "de geest lijkt uit de fles". Iedereen probeert zijn prijzen te verhogen en dat kan lang na-ijlen, waarschuwt Van den Heuvel. En dat heeft effect voor de inflatie op middellange termijn. "Dat is het cruciale punt." Sparen was lang geen alternatief, dus mensen investeerden in van alles, zoals vakantiehuisjes en crypto. Maar met de oplopende rente, komt er weer een alternatief. "Er kan best wat lucht uit het systeem lopen", denkt de kenner van Aegon AM. De tweede jaarhelft zal "voorzichtig" zijn, maar op wat langere termijn ziet het er best goed uit. Maar, "er zit een grens aan de groei, nu wereldwijd de beroepsbevolking niet meer groeit". De oplossing is dan productiever te worden. En in een zoektocht naar interessante aandelen, kom je uit bij bedrijven met een heel sterke groei-agenda, aldus Van den Heuvel, zeker als deze aandelen komende maanden wat onder druk staan. Een interessante naam vindt Van den Heuvel Meta. Die kan lang blijven groeien, heeft weinig arbeid nodig, terwijl er ook heel veel kapitaal wordt gegenereerd. "De oude industrie heeft het lastiger nu de rente wat hoger is." Klik hier voor: groeiaandelen worden weer interessant Bron: ABM Financial News

