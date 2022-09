Britse dienstensector vertraagt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse dienstensector is in augustus verder vertraagd. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 50,9 in augustus tegen 52,6 in juli. De inkoopmanagersindex voor de Britse industrie daalde van 52,1 in juli naar 47,3 in augustus, zo bleek vorige week. De samengestelde index daalde zo van 52,1 naar 49,6, waarmee de index voor het eerst in anderhalf jaar tijd krimp liet zien. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

