ArcelorMittal sluit twee Duitse staalfabrieken

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft twee fabrieken in Duitsland gesloten vanwege de sterk gestegen energiekosten. Dat maakte de staalfabrikant bekend. De productie van staal kost relatief veel energie, net zoals de productie van kunstmest, chemische producten en glas. Staalfabrikanten worden ook geraakt door inspanningen om de emissies van broeikasgassen te verminderen en door de lagere metaalprijzen, nu de vertragende mondiale economische groei leidt tot minder goed gevulde orderboeken. ArcelorMittal kondigde afgelopen donderdag al aan dat een hoogoven in Spanje zal worden gesloten vanwege de lage vraag. Vrijdag werd de sluiting aangekondigd van een hoogoven in Bremen en van een fabriek die staaldraad maakt in Hamburg. De Spaanse en Duitse hoogovens zijn samen goed voor 3,65 miljoen metrische ton staal per jaar. Dat is ruim 5 procent van het jaartotaal van ArcelorMittal wereldwijd vorig jaar, zo'n 70 miljoen ton. "De hoge kosten voor gas en elektriciteit zetten onze concurrentiekracht zwaar onder druk", zei topman Reiner Blaschek van de Duitse divisie van ArcelorMittal. Ook Norsk Hydro is gestopt met aluminiumsmelten in Slowakije en BASF gaat minder ammonia voor kunstmest produceren. Rusland sloot woensdag zijn belangrijkste pijpleiding voor aardgas naar Europa, met verwijzing naar onderhoudswerkzaamheden. Verwacht wordt dat de gaskraan deze week weer opengaat, maar Rusland heeft de levering van aardgas aan Europa per saldo dramatisch verlaagd. De Westerse overheden beschuldigen het Kremlin ervan energie in te zetten als wapen. Bron: ABM Financial News

