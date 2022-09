Dienstensector eurozone krimpt

(ABM FN-Dow Jones)De dienstensector in de eurozone is in augustus licht gekrompen. Dit bleek maandag cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 49,8 tegen 51,2 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in bijna anderhalf jaar.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de muntunie bleek vorige week te zijn afgenomen van 49,8 in juli naar 49,6 in augustus.

De samengestelde index daalde hiermee van 49,9 naar 48,9, het laagste niveau in 18 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de hernieuwde krimp wijst op een zwakke vraag, met lagere nieuwe orders voor de tweede maand op rij. "Een tweede maand van verslechterde omstandigheden voor bedrijven in de eurozone draagt bij aan de waarschijnlijkheid dat het bbp in het derde kwartaal zal krimpen. In augustus daalde de productie in een versneld tempo, met bedrijven en huishoudens die hun uitgaven terugschalen terwijl de inflatie sterk is gestegen en de economische vooruitzichten onzekerder worden."



Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.