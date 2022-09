ABN AMRO Oddo start volgen Ebusco met verkoopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo is gestart met het volgen van Ebusco met een Underperform advies en een koersdoel van 15,00 euro. "Hoewel we erg geloven in de potentie van Ebusco's producten en de markt voor elektrische bussen, gaat de consensus uit van een onrealistisch, optimistisch scenario", aldus analist Eric Wilmer, die sceptisch is over de haalbaarheid van de doelstellingen van het bedrijf op middellange termijn. De EBITDA-ramingen van ABN AMRO Oddo voor 2023 en 2024 liggen circa 65 procent onder de consensus op Bloomberg, ondanks dat deze verwachtingen al flink neerwaarts werden bijgesteld na de halfjaarcijfers. De consensus impliceert ook dat Ebusco een "onrealistisch groot" marktaandeel zal behalen. Wilmer verwacht niet dat Ebusco op korte termijn richting marges van 25 procent kan gaan. "We zijn te spreken over de diverse orders die het bedrijf recent binnen heeft gehaald, maar deze zijn hard nodig om aan de marktverwachtingen te voldoen", aldus de analist. Hij wijst onder meer op hogere kosten, nu Ebusco de productie naar Nederland haalt, het bedrijf nieuwe markten betreedt en de verstoringen in de aanvoerketen hoogstwaarschijnlijk aanhouden. Ook waarschuwt Wilmer dat het gebruik van composiet in de bussen van Ebusco geen duurzaam concurrentievoordeel is. Het aandeel Ebusco daalde maandag met 3,1 procent tot 19,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.