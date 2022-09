ABN AMRO hervat volgen Accsys met Neutraal advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het volgen van Accsys hervat met een Neutraal advies en een koersdoel van 1,25 euro. Het oude koersdoel stond op 2,10 euro. Op de middellange en lange termijn dicht analist Martijn den Drijver Accyss goede kansen toe, met een goede groei voor zowel Accsys als Tricoya en een stijgende EBITDA. "De vraagzijde staat niet ter discussie", aldus de analist van ABN AMRO. Daar staat volgens de analist echter tegenover dat Accsys met onverwachte vertragingen kamp bij de uitbreidingsplannen die het momenteel uitvoert. Onduidelijk is hoe Accsys dit financiert. En nieuwe vertragingen dreigen, vooral bij Tricoya. "Dit kan leiden tot een gevaarlijk lage liquiditeit", waarschuwt Den Drijver, die een nieuwe financieringsronde dan ook niet uitsluit. Als de vertraging snel wordt opgelost en de Acoya-productie gewoon van start kan, ziet Den Drijver ruimte tot 1,65 euro. "En als straks ook blijkt dat alles goed gaat met de Amerikaanse Acoyafabriek dan kom je op 2,10 euro." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.