AEX wacht rode opening door energiecrisis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs start de handelsweek maandag in het rood. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van grofweg anderhalf procent nadat Rusland de gastoevoer naar Europa stillegde. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Labor Day in de Verenigde Staten.

Afgelopen week verloor de AEX op weekbasis al bijna 4 procent, ondanks een herstel op vrijdag van 1,7 procent. Beleggers zijn in de ban van de energiecrisis en verkrappende centrale banken die renteverhogingen doorvoeren om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Vrijdag leken beleggers op het Damrak evenwel het vermoeden te hebben dat veel negatief nieuws nu wel in de koersen verdisconteerd zou zijn, na onder meer vijf handelsdagen met rode slotstanden op rij. Ook de Amerikaanse hoofdindices vonden vrijdag aanvankelijk de weg omhoog.

Beleggers kregen vrijdag een duwtje in de rug door een solide banenrapport in de VS en een scherpe daling van de Nederlandse TTF-future, de belangrijkste graadmeter voor de Europese gasprijzen. Sinds het neerzetten van de hoogste stand ooit eind augustus op bijna 350 euro per megawattuur, daalden de gasprijzen scherp. Vrijdag koerste future met bijna 12 procent lager naar 215 euro.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei vrijdag zelfs er “volledig van overtuigd” te zijn dat de “tijd rijp is” voor een prijsplafond voor Russisch gas. Dit weekend riep de Europese Commissie China en India, die Russisch gas met een flinke korting ontvangen, op om een prijsplafond te steunen.

Na het slot van de Europese beurzen vrijdagavond maakte Rusland bekend de gastoevoer via Nord Stream 1 voorlopig stil te leggen vanwege een lekkage. De pijplijn naar Duitsland is van oudsher verantwoordelijk voor circa een derde van de Russische gasexport naar Europa. Gazprom had de toevoer al teruggebracht tot 20 procent vanwege ‘onderhoud’.

Na het nieuws begon Wall Street vrijdagavond snel weg te zakken en een winst van ruim 1 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500 draaide naar een verlies van ruim 1 procent.

Het vooruitzicht van stijgende gasprijzen die de inflatie zal aanjagen leidde tot een verzwakking van de euro. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9885, rond het laagste niveau in 20 jaar.

In Azië blijven de meeste hoofdindices vanochtend dichtbij huis, met uitzondering van de beurs in Hongkong, met een verlies van meer dan 1 procent. De Amerikaanse olie-future zit met een stijging van twee procent duidelijk in de lift.

In China liet de inkoopmanagersindex voor de dienstensector een groeivertraging zien, terwijl in Japan sprake was van een kleine krimp. Later vandaag worden ook in Europa de inkoopmanagersindicies voor de dienstensector vrijgegeven.

Deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag.

De vraag is of de ECB de rente met 50 of 75 basispunten verhoogt. Verschillende bankiers van de ECB hebben recent al gehint op 75 basispunten, nadat de rente bij de vorige vergadering met 50 basispunten werd verhoogd. Dat verraste toen, omdat een deel van de markt nog uitging van 25 basispunten, hoewel toen ook de taal vanuit de ECB richting het besluit steeds fermer werd.

Bedrijfsnieuws

ING Groep zal in het derde kwartaal een extra voorziening van 75 miljoen euro treffen. Dit maakte de bank vrijdagavond bekend. ING vult op deze wijze de compensatieregeling voor het doorlopend krediet en Continu Limiet aan met het 'rente-op-rente effect'. “Eenmalig en verwaarloosbaar", aldus analisten van Jefferies in een reactie op het nieuws.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Corbion van 36,00 naar 32,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,1 procent op 3.924,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent en eindigde op 31.318,44 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de min bij een stand van 11.630,86 punten.