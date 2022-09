Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 36,00 naar 32,00 euro, maar handhaaft het Houden advies. Analisten van Berenberg verlaagden het koersdoel na een herwaardering van sectorgenoten. Ook het aandeel Corbion stond na de cijfers over het tweede kwartaal flink onder druk, volgens Berenberg vooral door zorgen over de schuldpositie. Bovendien zullen de schulden verder oplopen als Corbion de productiecapaciteit voor polymelkzuur wil verhogen. Berenberg sluit dan een emissie van 100 miljoen euro niet uit in de komende twaalf tot achttien maanden. Het aandeel Corbion sloot vrijdag op 28,52 euro. Bron: ABM Financial News

