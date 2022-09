Europese beurzen openen naar verwachting flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een dieprode opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 400 punten voor de Duitse DAX en een min van 162 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 73 punten lager te openen.

Marktanalist Salah Bouhmidi van IG wijst op de "Europese energiecrisis die om zich heen grijpt". Vooral de Duitse beurs lijdt hieronder. "De steun op 12.800 wordt gebroken en zou kunnen wijzen op een volatiele voortzetting van de neerwaartse trend in september voor de DAX".

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. Na wat over de gehele linie een negatieve week was, bood het solide Amerikaanse banenrapport een korte adempauze aan de Europese markten, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De blik verschuift nu naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat de rente aanstaande donderdag verder zal verhogen. De vraag is met hoeveel: 50 of 75 basispunten.

Econoom Carsten Brzeski van ING denkt dat 75 punten "een brug te ver is" voor de duiven binnen de ECB, maar sluit een dergelijke verhoging niet helemaal uit.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag in de eurozone aandacht voor een Duitse handelsbalans, waarbij het overschot kleiner werd door een dalende import en export.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in juli op maandbasis met 4,0 procent en op jaarbasis met procent 37,9 procent. Er was op maandbasis een stijging van 3,0 procent en op jaarbasis van 37,0 procent verwacht. In juni lagen de stijging op respectievelijk 1,1 en 35,8 procent.

Bedrijfsnieuws

CEO Ben van Beurden is van plan om in 2023 zijn bestuurstaken bij Shell neer te leggen. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Shell meldde zelf de verkoop van het belang in Aera Energy in Californië. De deal levert bijna 2 miljard dollar op. Shell steeg rond de 2 procent in Londen.

Ryanair vervoerde in augustus meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronapandemie. Ryanair daalde licht in Londen.

In Parijs deed Société Générale goede zaken, met een plus van van bijna 5 procent. Crédit Agricole en BNP Paribas stegen zo'n 3 procent. Er waren geen dalers in de CAC 40.

In Frankfurt was Volkswagen de koploper, met een winst van bijna 7 procent en steeg Deutsche Bank 5,5 procent. Henkel was de enige verliezer in de DAX en daalde rond een half procent.

Euro STOXX 50 3.545,85 (+2,6%)

STOXX Europe 600 415,97 (+2,0%)

DAX 13.050,27 (+3,3%)

CAC 40 6.167,51 (+2,2%)

FTSE 100 7.281,19 (+1,9%)

SMI 10.891,71 (+2,1%)

AEX 678,57 (+1,7%)

BEL 20 3.614,82 (+2,3%)

FTSE MIB 21.921,26 (+2,9%)

IBEX 35 7.932,20 (+1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege Labor Day in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. Veel aandacht ging uit naar het Amerikaanse banenrapport. In augustus kwamen er 315.000 banen bij, waar de markt rekende op 318.000 banen. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, tegen een verwachte 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 32,36 dollar. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is de stijging van de werkloosheid misschien wel positief.

"Dat komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en daarmee de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus Marey.

Marktanalist Salah Bouhmidi van IG denkt de aanhoudend sterke arbeidsmarkt reden is voor de Fed om de "de rente tijdens de volgende bijeenkomst met 75 basispunten te verhogen. Dit zou de druk op de aandelenmarkten later in de maand kunnen opvoeren", waarschuwde hij.

Een aantal marktkenners omschreef de banencijfers als een "goldilocks report", omdat het precies goed was. Niet te sterk, zodat de Fed nog agressiever zou moeten ingrijpen, maar ook niet zo zwak dat de Amerikaanse economie verder in het geding komt.

"Vanuit het perspectief van de markt gaat hiermee de discussie over een verhoging van 50 of 75 basispunten door", aldus marktstrateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise Financial.

Een meerderheid van de markt rekent volgens de FedWatch Tool nog altijd op een verhoging van 75 basispunten, maar Saglimbene denkt dat Amerikaanse inflatiedata die later deze maand verschijnen de doorslag zullen geven voor de Fed.

Verder werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in juli onverwacht zijn gedaald. Het was de eerste daling in negen maanden.

WTI-olie kostte vrijdag 87 dollar en was daarmee iets duurder dan donderdag.

De belangrijkste gaspijplijn naar Europa, Nord Stream 1, blijft voorlopig dicht. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van uitspraken van de Russische uitbater Gazprom.

Volgens Gazprom is er een technisch probleem gevonden en werkt de pijpleiding niet tot deze is gerepareerd. Nord Stream zou zaterdag weer open gaan na een driedaags onderhoud.

Als de pijpleiding dicht blijft zal de energiecrisis in met name Europa escaleren, met mogelijk rantsoenering van energie en een hevige recessie tot gevolg.

Bedrijfsnieuws

Broadcom steeg zo'n 2 procent. De Amerikaanse chip- en softwareproducent boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst, dankzij een solide vraag. CEO Hock Tan zei te verwachten dat die vraag in het lopende kwartaal zal aanhouden.

Lululemon Athletica won 6,5 procent, nadat de specialist in sport- en yoga kleding een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal.

Bed Bath & Beyond sloot donderdag 8,6 procent lager en daalde vrijdag nog een procent.

PagerDuty verloor 2,5 procent. De softwareleverancier rapporteerde een beter dan verwachte omzet en een kleiner verlies voor het tweede kwartaal.

S&P 500 index 3.924,26 (-1,1%)

Dow Jones index 31.318,44 (-1,1%)

Nasdaq Composite 11.630,86 (-1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld. De Chinese dienstensector heeft de groei in augustus zien vertragen, terwijl de Japanse dienstensector zelfs licht kromp.

Nikkei 225 27.653,23 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.189,54 (+0,1%)

Hang Seng 19.203,24 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9899. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 0,9947.

USD/JPY Yen 140,35

EUR/USD Euro 0,9899

EUR/JPY Yen 138,97

MACRO-AGENDA:

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Bel)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten