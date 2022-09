CFO Bed Bath & Beyond overleden na val Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CFO Gustavo Arnal van Bed Bath & Beyond is vrijdag overleden na een val. Dit werd zondag bekend. De politie reageerde vrijdagmiddag op een noodoproep van een bewusteloos persoon vlakbij een wolkenkrabber aan de westkant van Manhattan, aldus de Wall Street Journal. Bij aankomst vonden agenten de 52-jarige Arnal, die verwondingen had die duiden op een val van grote hoogte. Arnal kwam in 2020 bij Bed Bath & Beyond te midden van de coronaviruspandemie. De CFO sprak vorige week nog met investeerders over de inspanningen van het bedrijf om te herstructureren en de financiën op orde te krijgen. Daarvoor was hij financieel directeur bij Avon en Procter & Gamble. "De hele organisatie van Bed Bath & Beyond is diep bedroefd door dit schokkende verlies", zei het bedrijf zondag in een verklaring. Het bedrijf kondigde vorige week een grote reorganisatie aan, waarbij het ongeveer 20 procent van zijn winkels gaat sluiten. Bron: ABM Financial News

