Update: OPEC+ verlaagt productie met 100.000 vaten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groep olie-exporterende landen OPEC+ heeft besloten de productie in oktober te verlagen met 100.000 vaten per dag. Dat meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen, hetgeen vervolgens door het kartel werd bevestigd. De bronnen zeiden eerder nog te verwachten dat de productie zou worden bevroren op hetzelfde niveau. In een verklaring zei OPEC dat de productieverhoging in september van 100.000 vaten maar voor 1 maand zou gelden. Rusland, dat ook onderdeel uitmaakt van de groep, naast de Organisatie van olie-exporterende naties OPEC, was volgens de bronnen aanvankelijk nog tegen een productieverlaging, omdat het pogingen van westerse landen om de Russische olie-inkomsten te beperken na de invasie van Oekraïne probeert tegen te gaan. De G7 kwam vorige week met een plan voor een prijsplafond op Russische olie. Op weekbasis verloor WTI vorige week bijna 7 procent, maar maandag noteren de oliefutures tot 4 procent hoger. Het aandeel Shell wint in Amsterdam bijna 2 procent. BP noteert in Londen ook bijna 2 procent hoger. Total Energies stijgt in Parijs meer dan 3 procent. Op 5 oktober komt OPEC+ weer bijeen voor de maandvergadering. Indien de marktomstandigheden erom vragen, kan er ook tussentijds vergaderd worden, aldus de groep. Update: om bevestiging OPEC+ toe te voegen. Bron: ABM Financial News

