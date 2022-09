OPEC+ houdt olieproductie waarschijnlijk stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC en haar bondgenoten, waaronder Rusland zullen waarschijnlijk de olieproductie stabiel laten wanneer ze maandag bijeenkomen. Dit meldde The Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden. Volgens de bronnen is Moskou op dit moment tegen een productieverlaging, omdat het pogingen van westerse landen om de Russische olie-inkomsten te beperken na de invasie van Oekraïne probeert tegen te gaan. De Groep van Zeven kwam vorige week met een plan voor een prijsplafond op Russische olie. Op weekbasis verloor WTI vorige week ruim bijna 7 procent. Bron: ABM Financial News

