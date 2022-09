Valuta: euro wacht op rentebesluit ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nadat er afgelopen week vooral aandacht was voor de Amerikaanse banencijfers, verschuift de aandacht van de valutamarkten komende week naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. "De kans is steeds groter dat de ECB niet met 0,5 procent maar met 0,75 procent de rente zal

gaan verhogen om de historisch hoge inflatie tegen te gaan", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst, die de kans groot acht, dat het een verhoging met 75 basispunten wordt omdat diverse bestuursleden van de ECB hier de afgelopen tijd op hintten. "Wat betekent dat voor de koers van de euro? Ik verwacht dat deze hierdoor zal worden ondersteund en mogelijk even de 1,02 zal aantikken", aldus Derks. "Het renteverschil met de VS loopt hierdoor minder snel uit dan de markt had ingeprijsd en het remt de val van de euro. Dat zal de ECB met genoegen tegemoetzien. Immers importeren

we als eurozone behoorlijk wat inflatie door de lage waarde van de euro", legt de valutaspecialist uit. Op de langere termijn blijft Derks "toch minder positief" over de euro ten opzichte van de dollar. "De risico’s voor de eurozone zijn eenvoudigweg groter dan die voor de VS op dit moment, waarbij de dollar nog steeds profiteert van haar veilige haven status", volgens de marktkenner van iBanFirst. Maar dit zal niet altijd zo blijven, voorspelt Derks. "Als de rentes te lang te hoog oplopen in de VS zal de overheid steeds meer moeite krijgen om alleen al de rente op de gigantische schuldenberg te kunnen betalen. Als die zorgen gaan spelen in de markt is de opmars van de dollar snel voorbij, maar zo ver is het voorlopig nog niet." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.