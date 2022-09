'Duitsland trekt miljarden uit voor hulppakket huishoudens' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland trekt 65 miljard euro uit voor een noodplan om miljoenen huishoudens te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende elektriciteitsprijzen. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van een persconferentie van bondskanselier Olaf Scholz. De maatregelen zijn "een substantiële, grote stap om de burgers te helpen", zei Scholz op de persconferentie in de kanselarij in Berlijn. De crisis is "Poetins verantwoordelijkheid", citeerde Bloomberg Scholz, verwijzend naar de Russische president en de oorlog in Oekraïne. Duitsland wordt geconfronteerd met een hevige energiecrisis die wordt veroorzaakt door het besluit van Rusland om de gasleveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding vrijwel stop te zetten in de nasleep van zijn oorlog tegen Oekraïne en internationale sancties in reactie daarop. Het totale pakket van 65 miljard euro, bestaat uit 40 miljard euro aan steun van de federale overheid en de rest van de deelstaten. Update: om bevestiging te melden Bron: ABM Financial News

