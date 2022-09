Video: risicovolle aandelen zwaar op de proef gesteld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De kans is groot dat we een periode van verhoogde volatiliteit ingaan, waarbij risicovolle activa zwaar op de proef zullen worden gesteld, omdat zowel de fundamenteel economische omstandigheden als de marktwaarderingen met tegenwind te maken krijgen. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. "Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de verwachtingen van een soepeler beleid in de kiem gesmoord, in Europa dijt de energiecrisis uit en China blijft worstelen met complicaties van zijn coronabeleid", zei Schepers. Fidelity verwacht dat in de huidige cyclus de rente in de VS waarschijnlijk zal uitkomen op 4 procent. "Dit verhoogt wel het risico op een zogenaamde harde landing", aldus Schepers. En het agressieve Fed-beleid heeft ook gevolgen voor de ECB. "De centrale bank worstelt met de gevolgen voor de euro als het beleid te veel gaat verschillen met dat van de Fed", zei Schepers. Klik hier voor: risicovolle aandelen zwaar op de proef gesteld Bron: ABM Financial News

