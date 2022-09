Rentebesluit ECB richtpunt komende week

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hebben een drukke week voor de boeg, waarin de centrale banken weer een hoofdrol lijken op te eisen.

Op maandag staan de inkoopmanagerscijfers voor de dienstensector op de rol. Verder zijn er detailhandelsverkopen in de eurozone en is er een bijeenkomst van oliekartel OPEC en diens partners verenigd in OPEC+. Marktkenners verwachten geen aanpassingen in de bestaande productieafspraken en zeker nog geen verlaging van de productie, zoals Saoedi-Arabië recent opperde.

Maandag houdt Wall Street de deuren gesloten in verband met Labor Day in de Verenigde Staten.

Dinsdag zijn er inflatiecijfers in Nederland en komt de centrale bank van Australië met zijn rentebesluit. Duitsland publiceert de fabrieksorders en uit de VS komen de inkoopmanagerscijfers, een dag later vanwege Labor Day.

Halverwege de week is er een Amerikaanse én een Chinese handelsbalans. Ook staat de industriële productie in Duitsland geagendeerd. De meeste aandacht gaat wellicht uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. Het beleid van de centrale banken, en dan vooral de agressiviteit, bepalen momenteel vooral de richting van de aandelenmarkten.

Daarom is het donderdag opletten in welke mate de Europese Centrale Bank de rente verhoogt. De vraag is of de ECB met 50 of 75 basispunten verhoogt. Verschillende bankiers van de ECB hebben recent al gehint op 75 basispunten, nadat de rente bij de vorige vergadering met 50 basispunten werd verhoogd. Dat verraste toen, omdat een deel van de markt nog uitging van 25 basispunten, hoewel toen ook de taal vanuit de ECB richting het besluit steeds fermer werd.

De week sluit op vrijdag met Chinese inflatiecijfers en de industriële productie in Nederland, Frankrijk en België.

België

De Belgische agenda is voor komende week nog aardig gevuld. Maandag zijn er cijfers van D’Ieteren en Bois Sauvage en op dinsdag die van Sofina. Woensdag volgen Tinc en Home Invest Belgium. Donderdag is de drukste dag van de week met Sequana Medical, Barco, Exmar en Immobel. Vrijdag is de agenda leeg.

Nederland

In vergelijking tot België is het in Nederland rustig. Alleen op donderdag staat er een beleggersdag van Kendrion gepland. Analisten van Edison verwachten niet dat tijdens de beleggersdag de outlook wordt aangepast. Wel denken zij meer inzicht te krijgen in de groeimogelijkheden van de verschillende productlijnen binnen de divisies Industrieel en Automotive en ook van de activiteiten in China.

Internationaal

Ook de internationale agenda is vrijwel leeg. Woensdag let de markt op de cijfers van 'meme-aandeel' GameStop en Apple zal tijdens een event de nieuwe iPhone onthullen. Donderdag volgen er nog cijfers van FuelCell en vrijdag is de beurt aan Kroger. Vooral aandeelhouders van Ahold Delhaize zullen de resultaten van de Amerikaanse concurrent in de gaten houden.