Grootaandeelhouder Volkswagen neemt belang 25 procent in IPO Porsche Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen en zijn grootste aandeelhouder Porsche Automobil Holding SE komen maandag bijeen om de volgende stappen in de geplande beursgang van sportwagenmaker Porsche AG te bespreken. Dit meldde de Wall Street Journal zaterdag. De Porsche-holding zou akkoord zijn met een plan om een belang van 25 procent plus één extra aandeel in Porsche AG te nemen bij de beursgang, die in de komende weken wordt verwacht, aldus WSJ. Details over de geplande IPO zijn nog niet bekend maar analisten verwachten dat de erfgenamen van Porsche en andere belangrijke investeerders een meerderheid van de stemrechten in handen zullen krijgen bij de IPO. Volkswagen was niet direct bereikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.