Gazprom levert beperkt gas aan Europa via Oekraine - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gazprom heeft zaterdag 42,7 miljoen kubieke meter aardgas via Oekraïne aan Europa geleverd, nadat vrijdag bekend werd dat de gastoevoer via Nord Stream 1 voorlopig stil ligt als gevolg van een lekkage. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag. De toevoer via het Sudzha-ingangspunt lag zaterdag iets hoger dan vrijdag maar compenseert niet de door Europa verwachte leveringen via Nord Stream 1. Gazprom kondigde vrijdagavond aan dat het een olielekkage had ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan Nord Stream 1 waardoor de geplande hervatting van de gasleveringen op zaterdag niet door konden gaan. Het is onduidelijk wanneer het probleem wordt opgelost. Siemens Energy, dat normaal gesproken de Nord Stream 1-turbines bedient, zei dat een dergelijk lek de werking van de pijpleiding niet zou moeten beïnvloeden. Volgens Siemens Energy heeft het compressiestation van Portovaya, waar het lek werd ontdekt, andere turbines om Nord Stream 1 in bedrijf te houden. Bron: ABM Financial News

