AEX verder omlaag door recessie- en rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gedaald, waarbij een solide banenrapport uit de VS aan het eind van de week de AEX niet kon redden. Bij een slot op 678,57 punten op vrijdag, verloor de hoofdindex bijna 4 procent op weekbasis. Een week eerder eindigde de index op 705,08 punten, toen een min van 2,0 procent.

"Augustus was een meedogenloze maand voor de Amerikaanse en Europese aandelen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De AEX verloor in augustus bijna 7 procent en september is dus niet veel beter begonnen.

Beleggers zijn in de ban van recessie- en renteangst. Na de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vorige week vrijdag in Jackson Hole, lieten enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank zich vervolgens ook "behoorlijk hawkish" uit door te hinten op een renteverhoging van 75 basispunten, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.

Volgens Van Geffen kan de ECB moeilijk achterblijven als de markt ook volgende week nog op een verhoging van meer dan 50 basispunten rekent. "Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus de marktanalist.

Dat de inflatie afgeremd moet worden is duidelijk. In augustus stegen de consumentenprijzen in de eurozone met 9,1 procent. Nooit eerder was de inflatie zo hoog in de muntunie.

Ondertussen hapert de mondiale economie, maar dat lijkt de centrale banken nog niet te verontrusten. Inkoopdata toonden deze week een krimp van de industrie in de eurozone, terwijl in de VS sprake was van een groeivertraging.

"Zelfs met een dreigende recessie lijkt de ECB bereid om de rentes verder te verhogen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Banenrapporten VS brengen Fed niet van de wijs

Datzelfde lijkt te gelden voor de Fed. Deze week verscheen na maanden weer een ADP-banenrapport uit de Verenigde Staten en dat rapport schoot behoorlijk tekort, wat volgens Aslam van AvaTrade "bevestigt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt."

Vrijdag volgde het grote banenrapport van de Amerikaanse overheid. In augustus kwamen er 315.000 banen bij, slechts iets minder dan de 318.000 die werd verwacht.

Verder steeg de werkloosheid naar 3,7 procent. Maar dat is eigenlijk positief, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"De werkloosheid steeg met 20 basispunten naar 3,7 procent en dat komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en dus de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus Marey.

Volgens Aslam van AvaTrade heeft de Fed tot nog toe veel vertrouwen gehad in zijn monetaire beleidsaanpak omdat ze ervan overtuigd zijn dat de arbeidsmarkt in de VS solide is. De marktkenner wees echter op de waarschuwingssignalen die bedrijven tijdens het cijferseizoen al gaven, met aankondigingen van reorganisaties of een personeelsstop.

"De Fed staat nu voor een groot dilemma: kunnen ze de rente in hetzelfde tempo blijven verhogen?", vraagt Aslam zich af. De markt denkt voorlopig van wel, want de FedWatch Tool van CME schat de kans op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand vooralsnog in op ruim 60 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente stond vrijdag op 3,22 procent en de Duitse variant op 1,52 procent en daarmee noteerden de rentes onder hun hoogste stand deze week.

Verder werd WTI-olie deze week 4,5 procent goedkoper, in afwachting van de maandelijkse bijeenkomst van de OPEC begin volgende week.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0010 en daarmee op weekbasis licht hoger.

Stijgers en dalers

Financials wisten deze week te stijgen in de AEX. ING won ruim een procent en NN Group meer dan 3 procent. Ook Randstad bleef in het groen.

Besi, ASMI en ASML leverden zo'n 4 tot 7 procent in en IMCD was hekkensluiter met een verlies op weekbasis van bijna 8 procent.

Philips verloor ruim 2 procent op weekbasis. Het bedrijf heeft met het Amerikaanse ministerie van Justitie schikkingen getroffen in twee zaken gerelateerd aan de Connected Care-portefeuille. Philips heeft in het verleden al een provisie van 30 miljoen dollar getroffen. Ook moet Philips een deel van zijn zogeheten Bipap-apparaten terugroepen. De zoveelste smet op het blazoen van het bedrijf, aldus analisten.

CEO Ben van Beurden is van plan om in 2023 zijn bestuurstaken bij Shell neer te leggen. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Shell meldde zelf de verkoop van het belang in Aera Energy in Californië. De deal levert bijna 2 miljard dollar op. Shell daalde 2,5 procent op weekbasis.

Boskalis steeg bijna 3 procent in de AMX bij een slotkoers van 33,02 euro op vrijdag. HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. De overnameprijs is aangepast voor het in mei uitgekeerde dividend door Boskalis van 0,50 euro per aandeel. De verhoogde biedprijs inclusief het dividend vertegenwoordigt een premie van circa 32 procent ten opzichte van de slotkoers voorafgaand aan de aankondiging van het eerste bod. Boskalis vraagt aandeelhouders van het bedrijf in te stemmen met het bod.

In de AMX werd Inpost beloond voor beter dan verwachte kwartaalcijfers, met een koerswinst van ruim 13 procent, waarmee het aandeel aan kop ging. JPMorgan verhoogde het koersdoel bij handhaving van een Overwogen advies. OCI was hekkensluiter en daalde op weekbasis zo'n 11 procent.

In de AScX won Pharming meer dan 11 procent op weekbasis. CM.com leverde deze week tot 11,5 procent in.

Lokaal verloor NX Filtration ruim een procent na het openen van de boeken, wat aanvankelijk nog voor een mooie koersstijging zorgde. In de eerste jaarhelft werd wel een forse omzetgroei gerealiseerd.

Ajax won vorige week nog terrein in afwachting van de monstertransfer van Antony naar Manchester United. De overgang werd deze week door de Amsterdamse voetbalclub bevestigd. De Braziliaan vertrekt naar Manchester voor 95 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen naar 100 miljoen euro. Het aandeel Ajax daalde 4,5 procent op weekbasis. Berenberg verlaagde het koersdoel, maar hield vast aan het koopadvies.