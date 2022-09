Olieprijs stijgt licht

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 86,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder.



Op weekbasis verloor WTI ruim 6 procent, onder meer in reactie op nieuwe coronamaatregelen in China. Daarnaast blijven oliebeleggers bezorgd over een mogelijke recessie die de vraag naar olie zal drukken.



Vrijdag meldde persbureau Bloomberg dat de belangrijkste gaspijpleiding naar Europa, Nord Stream 1, voorlopig dicht blijft. Volgens Gazprom is er een technisch probleem gevonden en werkt de pijpleiding niet tot deze is gerepareerd. Nord Stream zou zaterdag weer open gaan na een driedaags onderhoud.



Als Nord Stream dicht blijft zal de energiecrisis in Europa escaleren, met mogelijk rantsoenering van energie en een hevige recessie tot gevolg.



De G7 kwam vrijdag wel met een plan voor een prijsplafond op Russische olie, iets waar al maanden over wordt gesproken. Het ontbreekt vooralsnog aan belangrijke details, zoals een specifieke prijs waarvoor het plafond zal gelden.



Volgende richtpunt voor de markten is de bijeenkomst van OPEC+ op maandag. De Amerikaanse aandelen- en oliemarkten zijn dan dicht omdat in de Verenigde Staten Labor Day wordt gevierd.



Vorige maand werd voor september nog een lichte verhoging van de productie afgesproken maar recent opperde Saoedi-Arabië om de productie juist weer te verlagen. Marktkenners verwachten voor de bijeenkomst van maandag geen wijzigingen.



Volgens Commerzbank heeft de suggestie van Saoedi-Arabië onder meer te maken met de verwachting dat er een atoomdeal wordt gesloten met Iran, waardoor het land weer meer olie kan exporteren.



"Dat gezegd hebbende gebeurt dit niet op korte termijn. Toch zullen de producerende landen ongetwijfeld hun bereidheid tonen om de output indien nodig op korte termijn aan te passen, en zullen ze zich consequent houden aan hun maandelijkse vergaderingen", denken de analisten van de Duitse bank.

Bron: ABM Financial News