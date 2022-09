Wall Street geeft winsten op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,3 procent op 3.955,37 punten, de Dow Jones index verliest 0,2 procent en noteert op 31.587,85 punten en de Nasdaq noteert 0,6 procent in de min bij een stand van 11.723,37 punten.



De belangrijkste gaspijplijn naar Europa, Nord Stream 1, blijft voorlopig dicht. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van uitspraken van de Russische uitbater Gazprom.



Volgens Gazprom is er een technisch probleem gevonden en werkt de pijpleiding niet tot deze is gerepareerd. Nord Stream zou zaterdag weer open gaan na een driedaags onderhoud.



Als de pijpleiding dicht blijft zal de energiecrisis in met name Europa escaleren, met mogelijk rantsoenering van energie en een hevige recessie tot gevolg.



Vanmiddag waren de ogen gericht op het Amerikaanse banenrapport. In augustus kwamen er 315.000 banen bij, waar de markt rekende op een stijging van 318.000 banen. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, tegen een verwachte 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 32,36 dollar. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.



Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is de stijging van de werkloosheid eigenlijk positief.



"De werkloosheid steeg met 20 basispunten naar 3,7 procent en dat komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en dus de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus Marey.



Marktanalist Salah Bouhmidi van IG denkt de aanhoudend sterke arbeidsmarkt reden is voor de Fed om de "de rente tijdens de volgende bijeenkomst met 75 basispunten te verhogen. Dit zou de druk op de aandelenmarkten later in de maand kunnen opvoeren", waarschuwde hij.



De FedWatch Tool van CME schat de kans op een verhoging van 75 punten nu in op ruim 58 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdagavond op 3,20 procent.



Verder zijn de Amerikaanse fabrieksorders in juli onverwacht gedaald. Het was de eerste daling in negen maanden.



De euro/dollar handelt vrijdagavond op 0,9972. WTI-olie kost 88 dollar en is daarmee 1,5 procent duurder dan donderdag.



Bedrijfsnieuws



Broadcom stijgt 2 procent. De Amerikaanse chip- en softwareproducent boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst, dankzij een solide vraag. CEO Hock Tan zei te verwachten dat die vraag in het lopende kwartaal zal aanhouden.



Lululemon Athletica wint 7 procent, nadat de specialist in sport- en yogakleding een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal.



Bed Bath & Beyond sloot donderdag 8,6 procent lager en daalt vrijdag bijna 5 procent.



PagerDuty verliest een procent. De softwareleverancier rapporteerde een beter dan verwachte omzet en een kleiner verlies voor het tweede kwartaal.

Bron: ABM Financial News