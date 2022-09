Gazprom: Nord Stream-pijpleiding blijft dicht - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste gaspijplijn naar Europa, Nord Stream 1, blijft voorlopig dicht. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van uitspraken van de Russische uitbater Gazprom.



Volgens Gazprom is er een technisch probleem gevonden en werkt de pijpleiding niet tot deze is gerepareerd. Nord Stream zou zaterdag weer open gaan na een driedaags onderhoud.



Het bericht is een enorme klap voor Europa, dat haast heeft om zijn gasopslag voor de winter te vullen en al weken probeert te voorspellen wat de volgende stappen van Moskou zijn in de energieoorlog.



Als Nord Stream dicht blijft zal de energiecrisis in Europa escaleren, met mogelijk rantsoenering van energie en een hevige recessie tot gevolg. Bron: ABM Financial News

