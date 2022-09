Beursblik: voorziening ING eenmalig en verwaarloosbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voorziening van 75 miljoen euro die ING in het derde kwartaal neemt is eenmalig en verwaarloosbaar. Dit schreven analisten van Jefferies in een reactie. De 75 miljoen euro komt bovenop de 180 miljoen euro aan voorzieningen die ING eerder dit kwartaal al trof. Volgens Jefferies is de tweede voorziening wel onverwacht en zal deze niet mee zijn genomen in de marktconsensus. Maar gezien het eenmalig effect en de beperkte impact, op circa 1 procent van de winst en circa 2 basispunten van de kapitaalratio, zal het de beleggingscase niet doen ontsporen, aldus Jefferies. Jefferies heeft een koopadvies op ING en een koersdoel van 13,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.