Europese beurzen eindigen moeizame week positief

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 2,0 procent in het groen op 415,97 punten, de Duitse DAX steeg 3,3 procent op 13.050,27 punten, de Franse CAC 40 won 2,2 procent op 6.167,51 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,9 procent in de plus bij een slot van 7.281,19 punten.

Na wat over de gehele linie een negatieve week was, bood het Amerikaanse banenrapport van vandaag een korte adempauze aan de markten, met een solide maar niet spectaculaire groei, hoewel het werkloosheidscijfer wel toenam van 3,5 naar 3,7 procent", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maar dat is eigenlijk positief, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"De werkloosheid steeg met 20 basispunten naar 3,7 procent en dat komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en dus de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus Marey.

De blik verschuift nu naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat de rente volgende week donderdag verder zal verhogen. De vraag is met hoeveel: 50 of 75 basispunten.

Econoom Carsten Brzeski van ING denkt dat 75 punten "een brug te ver is" voor de duiven binnen de ECB, maar sluit een dergelijke verhoging ook weer niet helemaal uit.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag in de eurozone aandacht voor een Duitse handelsbalans, waarbij het overschot kleiner werd door een dalende import en export.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in juli op maandbasis met 4,0 procent en op jaarbasis met procent 37,9 procent. Er was op maandbasis een stijging van 3,0 procent en op jaarbasis van 37,0 procent verwacht. In juni lagen de stijging op respectievelijk 1,1 en 35,8 procent.

De euro/dollar handelde vrijdag rond het Europese slot op 1,0029. WTI-olie kost ruim 2 procent duurder dan donderdag op 88,50 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

CEO Ben van Beurden is van plan om in 2023 zijn bestuurstaken bij Shell neer te leggen. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Shell meldde zelf de verkoop van het belang in Aera Energy in Californië. De deal levert bijna 2 miljard dollar op. Shell steeg rond de 2 procent in Londen.

Ryanair vervoerde in augustus meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronapandemie. Ryanair daalde licht in Londen.

In Parijs deed Société Générale goede zaken, met een plus van van bijna 5 procent. Crédit Agricole en BNP Paribas stegen zo'n 3 procent. Er waren geen dalers in de CAC 40.

In Frankfurt was Volkswagen de koploper, met een winst van bijna 7 procent en steeg Deutsche Bank 5,5 procent. Henkel was de enige verliezer in de DAX en daalde rond een half procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen.