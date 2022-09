AEX flink hoger gesloten na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. De AEX opende al hoger, na dagen van verlies op rij, en bouwde die winst verder uit na het Amerikaanse banenrapport.



De AEX index steeg 1,7 procent tot 678,57 punten, terwijl de AMX een winst van 2,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,5 procent.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat er in augustus 315.000 banen bijkwamen, terwijl de markt rekende op een stijging van 318.000 banen. De werkloosheid bedroeg 3,7 procent, tegen een verwachte 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 32,36 dollar. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.

"De Amerikaanse arbeidsmarkt toont aan dat hij voorlopig robuust blijft, ook al stijgt het werkloosheidscijfer licht. Het rapport bevestigt dat de werkgelegenheid in de VS nog steeds sterk groeit", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Werkgevers in de VS bleven in augustus ijverig mensen werven, terwijl de lonen stabiel bleven. Dit zijn tekenen van een aanhoudende kracht op de arbeidsmarkt, die de Federal Reserve ertoe zouden kunnen aanzetten de rente tijdens haar volgende bijeenkomst met 75 basispunten te verhogen. Dit zou de druk op de aandelenmarkten later in de maand kunnen opvoeren", waarschuwde hij.

Over de stijgende werkloosheid zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dat dit vooral komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking. "Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en dus de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de Duitse export in juli op maandbasis met 2,1 procent is gedaald, terwijl de import daalde met 1,5 procent. De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli iets harder gestegen dan in de voorgaande maand. Op jaarbasis stegen de prijzen met 37,9 procent, tegen 36,0 procent een maand eerder.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam naast het banenrapport uit de VS tevens het nieuws dat de orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in juli, na negen maanden van stijging, zijn gedaald met 1,0 procent op maandbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,0029. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9944 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,5 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 4,8 procent, gevolgd door Besi en Just Eat Takeaway met winsten van respectievelijk 4,7 procent en 4,5 procent. ASML steeg 3,7 procent, terwijl KPN het minst profiteerde en vlak sloot.

Philips steeg 0,8 procent. Philips heeft met het Amerikaanse ministerie van Justitie schikkingen getroffen in twee zaken gerelateerd aan de Connected Care-portefeuille. Philips heeft in het verleden al een provisie van 30 miljoen dollar getroffen.

In de AMX won InPost nog eens 6,2 procent, na een koerssprong op donderdag na cijfers. JPMorgan Research verhoogde het koersdoel voor InPost van 9,60 naar 10,20 euro bij handhaving van het Overwogen advies.

Arcadis won 4,3 procent, ABN AMRO steeg 3,8 procent en Flow Traders noteerde 3,8 procent hoger. Fagron daalde 0,2 procent en was de enige daler in de AMX.

In de AScX ging Pharming aan kop met een winst van 7,1 procent. Vastned bungelde onderaan met een verlies van 1,8 procent.

Investeringsbedrijf Value8 heeft Kersten Group voor 22,8 miljoen euro verkocht aan Morefield. Value8 maakte een pas op de plaats, maar Morefield, waarin Value8 een belang van circa 80 procent heeft, won 8,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent hoger op 4.013,90 punten. De Dow Jones index steeg 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.