Video: energiecrisis en gebrek aan daadkracht ECB duwt euro onder pariteit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gebrek aan een daadkrachtige ECB maakt dat vooral de energieprijs en de oorlog in Oekraïne de koers van de euro bepalen. Dit zei CIO Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Van den Heuvel probeert antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat de euro ten opzichte van de dollar zo onder druk staat, wat de markt te wachten staat en wat dit betekent op de lange termijn. Een belangrijke factor voor een stabiele munt is volgens Van den Heuvel prijsstabiliteit. Een ander belangrijk aspect is volgens hem het rentebeleid van centrale banken. Waar de Fed momenteel een streng beleid hanteert is de ECB echter wisselvalliger, merkt hij op. De markt verwacht dat de euro rond 2024 euro richting de 1,10 dollar kan, "maar dat is nog ver weg", aldus Van den Heuvel, die op een iets stabielere euro hoopt in de nabije toekomst, want het is één van de belangrijkste ventielen waar de druk uit het financiële systeem kan lopen", zei hij. Klik hier voor: energiecrisis en gebrek aan daadkracht ECB duwt euro onder pariteit Bron: ABM Financial News

