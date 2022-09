Beursblik: banenrapport steun in de rug voor Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in augustus is bemoedigend, ook voor de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De werkloosheid steeg met 20 basispunten naar 3,7 procent en dat komt door de toetreding van 786.000 mensen tot de beroepsbevolking", aldus de marktanalist. "Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het wegebbende effect van de coronasteun. Voor de Fed is dit het signaal dat er in elk geval nog altijd mensen bijkomen die werk zoeken en dat vermindert de grote spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt en tempert de loonontwikkeling en dus de inflatie en dus de noodzaak monetair nog meer gas te geven dan nu al het geval is", aldus de analist.

Er kwamen in augustus 315.000 banen bij, vrijwel gelijk aan de 318.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid steeg naar 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,10 dollar steeg. Een maand eerder was dit 0,15 dollar. "Daar zie je in elk geval al een lagere stijging", aldus Marey.

Per sector merkte Marey op dat de horeca met een groei van 31.000 banen in augustus niet meer de motor is waar de banengroei op draait. "De groei wordt breed gedragen door vrijwel alle sectoren en dat duidt er op dat de Amerikaanse economie nog altijd krachtig is", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0004 dollar, een stijging met 0,6 procent.