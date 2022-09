Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,7 procent in het groen. Voorbeurs waren de ogen gericht op het Amerikaanse banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat er in augustus 315.000 banen bijkwamen, terwijl de markt rekende op een stijging van 318.000 banen. De werkloosheid bedroeg 3,7 procent, tegen een verwachte 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 32,36 dollar. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent. "De Amerikaanse arbeidsmarkt is sterk en dat bevestigt het rapport", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het werkloosheidscijfer is echter gestegen en dit is een goldilocks-scenario voor handelaren, die nu denken dat het onwaarschijnlijk is dat de Fed de rente agressief zal verhogen", voegde hij toe. Marktanalist Salah Bouhmidi van IG sprak ook van een sterk rapport. Werkgevers bleven afgelopen maand ijverig mensen werven, terwijl de lonen stabiel bleven. "Dit zijn tekenen van een aanhoudende kracht op de arbeidsmarkt, die de Fed ertoe zouden kunnen aanzetten de rente tijdens de volgende bijeenkomst met 75 basispunten te verhogen. Dit zou de druk op de aandelenmarkten later in de maand kunnen opvoeren", waarschuwde hij. Naast het Amerikaans banenrapport staan vrijdag ook de fabrieksorders in juli nog op de agenda. De euro/dollar noteerde op 1,0021. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9944 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,7 procent hoger. Bedrijfsnieuws Broadcom steeg voorbeurs 4,5 procent. De Amerikaanse chip- en softwareproducent boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst, dankzij een solide vraag. CEO Hock Tan zei te verwachten dat die vraag in het lopende kwartaal zal aanhouden. Lululemon Athletica steeg voorbeurs 9,5 procent, nadat de specialist in sport- en yogakleding een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal. Bed Bath & Beyond sloot donderdag 8,6 procent lager en daalt vrijdag voorbeurs nog eens 3 procent. PagerDuty steeg 8,2 procent. De softwareleverancier rapporteerde een beter dan verwachte omzet en een kleiner verlies voor het tweede kwartaal. Een vakbondsfunctionaris heeft gezegd dat Amazon.com de overwinning voor de oprichting van een vakbond bij een vestiging van het bedrijf in New York moet erkennen. De online retailer betwistte de uitkomst van de stemming. Het aandeel Amazon steeg voorbeurs 1,2 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent hoger op 3.966,85 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 31.656,42 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 11.785,13 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.