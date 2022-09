Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening van Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een vlakke opening van Wall Street, na het herstel donderdagavond laat.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd onveranderd. Alles staat vrijdag in het teken van het Amerikaanse banenrapport. De markt rekent op een banengroei in augustus van 318.000 banen. "Het banenrapport brengt opnieuw risico's met zich mee voor aandelen, want als het 'te goed' is, zal dat de kans op meer renteverhogingen vergroten", aldus Seven Report. "Als het banenerapport teleurstelt, zal een hele groep beleggers gaan zeggen dat de Fed niet agressiever zal worden, waardoor de aandelenkoersen zullen stijgen." Naast het Amerikaans banenrapport staan vrijdag ook de fabrieksorders in juli geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0005. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9944 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws Broadcom steeg voorbeurs 1,7 procent. De Amerikaanse chip- en softwareproducent boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst, dankzij een solide vraag. CEO Hock Tan zei te verwachten dat die vraag in het lopende kwartaal zal aanhouden. Een vakbondsfunctionaris heeft gezegd dat Amazon.com de overwinning voor de oprichting van een vakbond bij een vestiging van het bedrijf in New York moet erkennen. De online retailer betwistte de uitkomst van de stemming. Het aandeel Amazon daalde voorbeurs 0,4 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent hoger op 3.966,85 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 31.656,42 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 11.785,13 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.