Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over augustus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,8 procent op 410,20 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 1,4 procent op 12.810,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 6.067,35 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,8 procent naar 7.202,50 punten.

"Beleggers kunnen niet goed bepalen of de nieuwsstroom slecht of goed is voor risicovolle activa", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank.

"Vandaag kijken beleggers uit naar de werkloosheidscijfers uit de VS", meent investmentspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Voor de maand augustus worden 318.000 nieuwe banen verwacht, ten opzichte van een groei van 528.000 in juli. De werkloosheid zal naar verwachting onveranderd uitkomen op 3,5 procent.

Indien het cijfers beter zijn dan wordt verwacht, zou dit wel eens als slecht nieuws door de markten beschouwd kunnen worden, aldus Verstraete. "Dit zou namelijk betekenen dat de renteverhogingen van de Fed nog geen negatieve impact hebben gehad op de jobmarkt, met als gevolg dat de weg open ligt voor nog enkele agressie renteverhogingen. Dit zou slechts nieuws betekenen voor de aandelenindices", aldus de specialist.

Een slecht cijfer zou volgens Verstraete een "symbolische rem" kunnen zijn voor de Federal Reserve om de rentes in een wat lager tempo te verhogen.

Op de Duitse handelsbalans liet de import onverwacht een daling zien van 1,5 procent, terwijl de markt nog rekening hield met een plus van ruim 1 procent op maandbasis. De Duitse export daalde met 2,1 procent, waardoor het overschot uitkwam op 5,4 miljoen euro. Dat is flink minder dan de 17,5 miljard euro in juli 2021.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in juli op maandbasis met 4,0 procent en op jaarbasis met procent 37,9 procent. Er was op maandbasis een stijging van 3,0 procent en op jaarbasis van 37,0 procent verwacht. In juni lagen de stijging op respectievelijk 1,1 en 35,8 procent.

Naast het banenrapport volgen in de VS in de tweede helft van de middag de fabriekorders over juli.

Olie werd vrijdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het groen op 88,59 dollar, terwijl voor een november-future Brent 94,42 dollar werd betaald, een stijging van 2,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0005. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0057 op de borden.



Bedrijfsnieuws

CEO Ben van Beurden is van plan om in 2023 zijn bestuurstaken bij Shell neer te leggen. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Shell meldde zelf de verkoop van het belang in Aera Energy in Californië. De deal levert bijna 2 miljard dollar op. De koers van het aandeel Shell noteerde 1,4 procent hoger.

Ryanair vervoerde in augustus meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronapandemie. Ryanair noteerde X procent .

In Parijs en Frankfurt konden beleggers even ademhalen na de neergang van de afgelopen handelsdagen. Op beide beurzen waren de plussen in de meerderheid. Koplopers op de Duitse beurs waren de autofabrikanten. Porsche zag de koers van het aandeel met 4,0 procent oplopen, Volkswagen met 3,9 procent. Mercedes werd 3,5 procent duurder. De koers van het aandeel Engie was de uitblinker in Parijs met een stijging van 2,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot 3.966,85 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 31.656,42 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.785,13 punten.