Update: Valuta: markt wacht al op rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht onder 1,00 dollar in een nerveuze markt.

"Dat heeft vooral met oplopende reële rentes te maken", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar ook met aandelenmarkten die er momenteel breekbaar bij liggen", aldus Boele.

De dynamiek op de obligatiemarkten en de verwachtingen voor de Fed en de Europese Centrale Bank hadden volgens ABN AMRO eigenlijk moeten resulteren in een hogere euro. "In plaats daarvan hebben deze ontwikkelingen slechts een substantiële zwakte van de euro verhinderd. Dit suggereert dat het sentiment ten opzichte van de euro erg negatief is. Het neerwaartse momentum op dit moment neemt overigens wel af en met het einde van het vakantieseizoen, stroomt liquiditeit terug in de markt", aldus Boele.

De renteverschillen op tienjaars staatspapier tussen de VS en Duitsland en het reële renteverschil tussen de VS en Duitsland zijn inderdaad kleiner geworden, waardoor de dollar wat onder druk staat ten opzichte van de euro. Bovendien zijn de verwachtingen voor renteverhogingen door de ECB dit jaar aanzienlijk gestegen. De financiële markten rekenen nu op een overnight-rente van 1,6 procent eind 2022, 38 basispunten hoger dan vorige week om deze tijd.

Boele wees vrijdag ook op de daling van de koers van de yen ten opzichte van de dollar. "Dat is het gevolg van de uitspraken van de Bank of Japan die deze week aangaf dat inflatie voor het monetaire beleidsorgaan geen reden is het beleid aan te passen. De facto betekent dit dat de rente in Japan niet omhoog gaat, terwijl andere centrale banken alleen maar krachtiger worden in de beleidsvoering", aldus de marktanalist van ABN AMRO vrijdag.

Zijdelings zag Boele de koers van goud dicht op de steunzone noteren van 1.680 tot 1.700 dollar. "Wij verwachten dat die nog een keer getest wordt en als die faalt, ligt er voor de goudprijs veel ruimte aan de onderzijde van die zone", aldus Boele.

De markt kijkt vrijdag uit naar het Amerikaanse banenrapport. "Toch zie je nu al wel dat een deel van de markt de ogen op volgende week donderdag richt, als de Europese Centrale Bank met het rentebesluit naar buiten komt. Hoe dan ook, wij verwachten een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de spectaculaire banengroei in augustus, tot 250.000 met een consensus op 300.000, waarbij de werkloosheid stabiel blijft op 3,5 procent. De markten zullen ook nauwlettend kijken naar de loonstijging, die de laatste tijd ver boven het streefniveau ligt. Ook hier verwachten wij enige matiging, tot 0,4 procent op maandbasis tegen 0,5 procent in juli. Mochten de cijfers echter sterker blijven uitvallen, dan zou dat de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging met 75 basispunten door de Fed bij de volgende FOMC vergadering op 20 en 21 september kunnen verhogen. Ons basisscenario is momenteel 50 basispunten, wat de Amerikaanse dollar enige steun zou geven", aldus Boele.

Ten aanzien van de ECB verwacht Boele, in lijn met de marktconsensus, een renteverhoging van 50 basispunten, gevolgd door een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergaderingen in oktober en december, waarmee de rente voor het einde van het jaar volgens ABN AMRO op 1,00 procent wordt gebracht, waarmee de bank onder de consensus zit. "Wij denken daarmee dat de financiële markten te veel renteverhogingen voor de ECB hebben ingeprijsd. En als onze visie uitkomt, zal de euro dit jaar onder druk blijven staan", aldus Boele.

Op de Duitse handelsbalans liet de import onverwacht een daling zien van 1,5 procent, terwijl de markt nog rekening hield met een plus van ruim 1 procent op maandbasis. De Duitse export daalde met 2,1 procent, waardoor het overschot uitkwam op 5,4 miljoen euro. Dat is flink minder dan de 17,5 miljard euro in juli 2021.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in juli op maandbasis met 4,0 procent en op jaarbasis met procent 37,9 procent. Er was op maandbasis een stijging van 3,0 procent en op jaarbasis van 37,0 procent verwacht. In juni lagen de stijging op respectievelijk 1,1 en 35,8 procent.

Naast het banenrapport volgen in de VS in de tweede helft van de middag de fabriekorders over juli.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent hoger op 0,9977 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8638 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,1549 dollar. De dollar kostte 140,23 yen tegen 136,97 yen een week eerder.

