Damco legt aluminiumfabriek in Groningen stil

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aluminiumproducent Damco legt zijn fabriek in het Groningse Farmsum stil vanwege de hoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun. Dit meldde de fabrikant vrijdag. Damco plaatst de fabriek in ‘care and maintenance’ en spreekt van een gecontroleerde stillegging "om klaar te staan voor een herstart van de productie wanneer de omstandigheden verbeteren", aldus het bedrijf. "De situatie en de marktomstandigheden zullen continue worden geëvalueerd", zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

