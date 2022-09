Philips schikt met Amerikaanse ministerie van Justitie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft met het Amerikaanse ministerie van Justitie schikkingen getroffen in twee zaken gerelateerd aan de Connected Care-portefeuille. Dit maakte Philips vrijdagochtend bekend. De zaken ontstonden enkele jaren geleden en zijn niet gerelateerd aan de teruggeroepen beademingsapparatuur in 2021, maar wel aan onder meer het verstrekken van misleidende claims over diverse gezondheidsprogramma's in de VS, waaronder Medicare, Medicaid en TRICARE voor militairen en families. Hiervoor trof Philips een schikking van 24,8 miljoen dollar. Recent werd al een schikking getroffen van 4,2 miljoen dollar. Philips Respironics trof een schikking in deze zaken om de kosten van een voortslepend proces te voorkomen. Het bedrijf benadrukte daarmee niet te erkennen dat het iets verkeerd heeft gedaan. Er loopt nog een derde zaak. Philips heeft in het verleden al een provisie van 30 miljoen dollar getroffen voor deze drie zaken. Bron: ABM Financial News

