Update: Value8 verkoopt Kersten aan Morefield

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsbedrijf Value8 heeft Kersten Group voor 22,8 miljoen euro verkocht aan Morefield, het oude Headfirst Source Group. Dit maakten Value8 en Morefield, waarin Value8 een belang heeft van ongeveer 80 procent, vrijdagochtend bekend. Het genoteerde Morefield financiert de transactie als volgt: een langlopende lening van 10,64 miljoen euro, 11,76 miljoen euro via een emissie van 42 miljoen aandelen Morefield en 0,4 miljoen euro met warrants. Value8 liet vrijdag aan ABM Financial News weten dat de genoemde lening door Value8 is verstrekt tegen een rente van 2,5 procent op jaarbasis. Kersten is actief op het gebied van medische hulpmiddelen. In het persbericht van vrijdag werd voor Kersten over de eerste zes maanden van dit jaar een omzetstijging van 10 procent gemeld. Kersten streeft naar een omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar en een ebitda-marge van minimaal 10 procent. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2023 een winst per aandeel van tenminste 3 eurocent verwacht. Voor 2024 en 2025 wordt een winst per aandeel van tenminste 4 en respectievelijk 5 eurocent verwacht. Op 15 september van dit jaar houdt Morefield een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarin de voorgenomen transactie ter goedkeuring aan de aandeelhouders wordt voorgelegd. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

