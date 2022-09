'CEO Shell stapt mogelijk in 2023 op' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) CEO Ben van Beurden is van plan om in 2023 zijn bestuurstaken bij Shell neer te leggen. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Shell zou vier kandidaten hebben gevonden om Van Beurden volgend jaar op te volgen, aldus twee bronnen tegenover Reuters. Van hen zou Wael Sawan de meeste kans maken, al is er nog geen beslissing genomen. Sawan is nu topman van de divisie Integrated gas & Renewables bij Shell. Andere potentiële opvolgers zijn volgens de bronnen Huibert Vigeveno, topman van de raffinageactiviteiten en Downstream, en CFO Sinead Gorman. Ook Zoe Yujnovich, die de divisie Upstream leidt, wordt genoemd. Volgens Reuters is er een comité opgericht onder leiding van voorzitter Andrew Mackenzie om de opvolging te bespreken. Het comité zou in de afgelopen maanden al meerdere keren hebben vergaderd. Shell wilde tegenover Reuters niet reageren op de geruchten. Bron: ABM Financial News

