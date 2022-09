Achmea rondt overname ABN AMRO PPI af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Achmea heeft de overname van ABN AMRO-onderdeel Pensioeninstelling nv afgrond. Dit maakten de bank en de verzekeraar vrijdag bekend. De afronding volgt op de goedkeuring van de transactie door de relevante toezichthouders. Het onderdeel gaat nu verder als Centraal Beheer PPI met circa 3,5 miljard euro onder beheer. ABN AMRO zelf houdt aan de verkoop een boekwinst over die de bank als "bescheiden" omschreef. Bron: ABM Financial News

