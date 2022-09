B&S Group ziet commissaris opstappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) Rob Cornelisse treedt per direct terug als lid van de raad van commissarissen bij B&S Group. Dit maakte het bedrijf actief in de groothandel vrijdagochtend bekend. Cornelisse was sinds 2018 lid van de raad en volgens B&S Group zijn "persoonlijke redenen" de aanleiding voor zijn vertrek. Half augustus maakte B&S nog bekend dat CFO Peter Kruithof per 31 oktober vertrekt. Kruithof was sinds 2014 werkzaam bij het bedrijf en stelde andere carrièrekansen te willen nastreven. Mark Faasse zal zijn positie overnemen, na goedkeuring van de aandeelhouders op de jaarvergadering in 2023. Bron: ABM Financial News

