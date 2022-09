Groene start AEX voorzien na laat herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent.

De AEX begon de maand september donderdag nog in mineur. Onder aanvoering van cyclische en groeiaandelen koerste de hoofdindex 2,0 procent lager naar 666,94 punten. Het was al weer de vijfde handelsdag op rij dat de index lager sloot.

Sinds de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve in Jackson Hole eind vorige week en ook hawkish woorden van bestuursleden van de Europese Centrale Bank, is de rentevrees flink toegenomen. En een mogelijke recessie lijkt de centrale banken er vooralsnog niet van te weerhouden hun koers te wijzigen.

Woensdag verscheen in de VS het rapport van loonstrookjesverwerker ADP, en dat rapport schoot behoorlijk tekort, wat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade "bevestigt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt." Vandaag volgt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Voor de maand augustus worden 318.000 nieuwe banen verwacht, ten opzichte van een groei van 528.000 in juli. De werkloosheid zal naar verwachting onveranderd uitkomen op 3,5 procent. Een tegenvallend banenrapport zal door beleggers positief uitgelegd kunnen worden, met het oog op het rentebeleid van de Fed.

"De Fed staat nu voor een groot dilemma: kunnen ze de rente in hetzelfde tempo blijven verhogen?", vraagt Aslam zich af. De markt denkt voorlopig van wel, want de FedWatch Tool van CME schat de kans op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand vooralsnog in op 74 procent.

Donderdag startte Wall Street nog flink in het rood en dat had zijn weerslag op de nerveuze Europese aandelenmarkten die diep wegzakten. Na het slot in Europa wisten de Amerikaanse beurzen evenwel toch op te krabbelen en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot de handelsdag uiteindelijk zelfs af met een winst van 0,3 procent.

Techbeurs Nasdaq beperkte daarnaast dankzij een eindspurt het verlies tot een kwart procent. Rond het slot in Europa noteerde de index nog meer dan 2 procent in het rood.

In Azië blijven de hoofdindices vanochtend in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport dichtbij huis. Donderdag schrokken beleggers nog van een nieuwe lockdown in de Chinese miljoenenstad Chengdu, waardoor ook de olieprijzen flink onder druk kwamen te staan.

Vanochtend herstelt de Amerikaanse olie-future echter met een stijging van meer dan 2 procent.

Naast het banenrapport dat om 14:30 uur wordt vrijgegeven hebben beleggers vandaag ook oog voor onder meer de fabrieksorders in de VS.

Bedrijfsnieuws

Just Eat is in zee gegaan met Booker Wholesale om boodschappenbezorging aan te bieden voor duizenden gemakswinkels van Symbol. Symbol heeft in het Verenigd Koninkrijk en Ierland meer dan drieduizend gemakswinkels.

JPMorgan Research heeft vrijdag het koersdoel voor InPost verhoogd van 9,60 naar 10,20 euro bij handhaving van het Overwogen advies.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot 3.966,85 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 31.656,42 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.785,13 punten.