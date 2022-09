JPMorgan Research verhoogt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft vrijdag het koersdoel voor InPost verhoogd van 9,60 naar 10,20 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank werden positiever over InPost na de resultaten over het tweede kwartaal. De koerswinst van het aandeel op donderdag na de cijfers, is volgens hen pas het begin. InPost lijkt de tegenwind te kunnen opvangen met prijsverhogingen en het veroveren van marktaandeel, aldus JPMorgan. Bovendien presteerde InPost in alle regio's sterk. De EBITDA viel afgelopen kwartaal 18 procent hoger uit dan de analistenconsensus en 12 procent hoger dan de zakenbank had voorzien. JPMorgan besloot na de cijfers om de eigen taxaties voor dit jaar en volgend jaar met 1 tot 3 procent te verhogen. Het aandeel InPost sloot donderdag 8,9 procent hoger op 5,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.