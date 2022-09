Just Eat biedt bezorging voor gemakswinkel Symbol Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat is in zee gegaan met Booker Wholesale om boodschappenbezorging aan te bieden voor duizenden gemakswinkels van Symbol. Dit maakte Just Eat vrijdagochtend bekend. Symbol heeft in het Verenigd Koninkrijk en Ierland meer dan drieduizend gemakswinkels, waaronder Londis, Premier, Budgens en Family Shopper. Voor deze winkels biedt Just Eat boodschappenbezorging tot aan de deur aan, binnen 25 minuten na bestelling. Booker Wholesale zal als partner de bezorgdienst van Just Eat onder de aandacht van zijn afnemers brengen. Bron: ABM Financial News

