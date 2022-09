Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

IG voorziet een openingswinst van 159 punten voor de Duitse DAX, een plus van 73 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 47 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag fors lager gesloten.

Europese aandelen daalden donderdag scherp vanwege toenemende zorgen over agressieve renteverhogingen en wereldwijd zwakke economische vooruitzichten. "Markten worstelen met de bekende thema's, waarbij risicovolle activa verder terrein verliezen naarmate beleggers de komende maanden meer renteverhogingen inprijzen", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank.

De markt kijkt inmiddels al uit naar het Amerikaans banenrapport van vrijdagmiddag. Het rapport is mede bepalend voor het monetair beleid van de Federal Reserve.



Ondertussen wakkerde het bericht over een nieuwe grootschalige coronalockdown in het Chinese Chengdu de zorgen aan over de vertragende groei in 's werelds op één na grootste economie.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. Zo bleek dat de industrie in de eurozone iets harder dan eerder verwacht kromp. Terwijl de industrie in Italië en Duitsland kromp, wist de Franse industrie onverwacht te groeien. In Spanje herstelde de industrie, maar bleef desondanks krimpen. In Nederland vertraagde de groei.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald. Het werkloosheidspercentage daalde van 6,7 procent tot 6,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Swatch en Richemont daalden met 4,0 procent, in reactie op de lockdown in Chengdu. De Chinese markt is een belangrijk afzetkanaal voort de twee bedrijven in luxegoederen.

In Frankfurt waren RWE, Hannover Rueck en Munich Re met winsten tot 1,0 procent de enige stijgers. Zalando was met een verlies van ruim 4,0 procent de sterkste daler.

Pernod Ricard heeft in het afgelopen boekjaar de omzet sterk zien toenemen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel steeg in Parijs 0,5 procent.

Naast Pernod Ricard was Orange in de CAC40 de enige andere stijger. ArcelorMittal verloor ruim 6,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield meer dan 4,0 procent daalde.

Euro STOXX 50 3.456,70 (-1,7%)

STOXX Europe 600 407,66 (-1,8%)

DAX 12.630,23 (-1,6%)

CAC 40 6.034,31 (-1,5%)

FTSE 100 7.148,50 (-1,9%)

SMI 10.663,44 (-1,8%)

AEX 666,94 (-2,0%)

BEL 20 3.533,13 (-1,5%)

FTSE MIB 21.302,16 (-1,2%)

IBEX 35 7.806,00 (-1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures zonder grote uitslagen, na een licht hoger slot op donderdag.

De Amerikaanse aandelenmarkten startten de handelsdag in het rood, waarbij het beleggerssentiment onder druk kwam te staan door nieuwe lockdowns in China en aanhoudende zorgen over de inflatie en het vooruitzicht van een agressievere Federal Reserve. Tegen het einde van de handelsdag herstelde de beurs zich echter.

"Augustus was zwaar en de nieuwe maand biedt weinig hoop voor de stieren", zei marktanalist Neil Wilson van Markets.com. "Het wordt steeds duidelijker dat centrale banken de inflatierisico's harder aanpakken en bereid zijn [de markt] pijn te doen om de inflatie naar beneden te brengen", voegde hij toe.

"Een belangrijke factor die het sentiment vanmorgen beïnvloedde, was een nieuwe lockdown in de Chinese stad Chengdu, waardoor het de grootste stad is die sinds Shanghai eerder dit jaar is afgesloten", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 5.000 tot 232.000. Economen rekenden op 245.000 nieuwe aanvragen.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het tweede kwartaal iets minder hard gestegen dan eerder gemeld, terwijl de productiviteit ook iets minder sterk terugliep. De arbeidskosten stegen met 10.2 procent op kwartaalbasis, terwijl de productiviteit daalde met 4,1 procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie schetsten een verdeeld beeld. ISM sprak van een stabiele groei in augustus met een ongewijzigd indexniveau van 52,8, terwijl volgens data van S&P Global de groei in de VS vertraagde. De inkoopmanagersindex daalde van 52,2 in juli naar 51,5 afgelopen maand, wat het laagste niveau is in ruim twee jaar.

Tot slot werd bekend dat de bouwuitgaven in de VS in juli conform de verwachting op maandbasis zijn gedaald met 0,4 procent. Op jaarbasis stegen de bouwuitgaven in juli met 8,5 procent.

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 3,3 procent, ofwel 2,94 dollar, lager op 86,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS het Amerikaans banenrapport geagendeerd, gevolgd door de fabrieksorders in juli.

Bedrijfsnieuws

Nvidia daalde donderdag circa 8,9 procent nadat de specialist in grafische chips bekendmaakte dat de Amerikaanse regering de verkoop van datacenters door Nvidia in China wil beperken.

Sectorgenoot AMD verwacht geen aanzienlijke impact op zijn activiteiten. Het aandeel verloor ruim 4,0 procent.

Campbell Soup opende vanmiddag de boeken. De cijfers over het vierde kwartaal van Campbell waren conform de verwachting. De boodschap dat de verhoogde inflatie vermoedelijk zal leiden tot "kostenbesparende initiatieven" viel minder goed en dus daalde het aandeel meer dan 2,0 procent.

Weibo heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink minder omzet geboekt en zag daardoor de winst ook stevig dalen, met name als gevolg van de coronacrisis in China. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Chinese blogbedrijf. Het aandeel noteerde ongeveer 5,3 procent lager.

S&P 500 index 3.966,85 (+0,3%)

Dow Jones index 31.656,42 (+0,5%)

Nasdaq Composite 11.785,13 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, maar overwegend lager.

Nikkei 225 27.656,24 (-0,0%)

Shanghai Composite 3.193,90 (+0,3%)

Hang Seng 19.475,78 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9964. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 0,9946 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9942 op de borden.

USD/JPY Yen 140,36

EUR/USD Euro 0,9964

EUR/JPY Yen 139,85

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten