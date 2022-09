Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, in reactie op het meest recente EIA-voorradenrapport en nieuwe lockdowns in China.

Uit de EIA-data bleek dat de impliciete vraag naar benzine in de VS zwak is met 8,6 miljoen vaten per dag, terwijl de vraag naar distillaat op weekbasis daalde met 8 procent tot 3,6 miljoen vaten per dag, het op twee na laagste niveau in 2022.

"De ruwe olieprijs is lager, waarbij de spothandel in de buurt van ondersteuningsniveau's rond de 87 dollar per vat schommelt", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital. "We zien dat de olieprijzen door dit ondersteuningsniveau breekt en richting 80 tot 81 dollar per vat dalen", zei hij.

Zorgen over de wereldwijde vraag namen toe, nadat Chengdu, een stad in het zuidwesten van China, in lockdown ging in reactie op een toename van het aantal coronavirusgevallen. Het controversiële nul-COVID-beleid van Beijing fungeert in 2022 regelmatig als een plafond voor de prijs van ruwe olie, omdat deze de vraag van 's werelds grootste olie-importeur beperkt.

De lockdowns in China vergroten de zorgen over de wereldwijde groeivooruitzichten nu de Federal Reserve en andere grote centrale banken de inflatie agressief beteugelen, wat dreigt te leiden tot een sterke economische vertraging of zelfs een recessie.

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 3,3 procent, ofwel 2,94 dollar, lager op 86,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.