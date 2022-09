Europese aandelen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag fors lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,8 procent tot 407,66 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,6 procent op 12.630,23 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,5 procent op 6.034,31 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,9 procent lager op 7.148,50 punten.

Europese aandelen daalden donderdag scherp vanwege toenemende zorgen over agressieve renteverhogingen en wereldwijd zwakke economische vooruitzichten. "Markten worstelen met de bekende thema's, waarbij risicovolle activa verder terrein verliezen naarmate beleggers de komende maanden meer renteverhogingen inprijzen", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank.

De markt kijkt inmiddels al uit naar het Amerikaans banenrapport van vrijdagmiddag. Het rapport is mede bepalend voor het monetair beleid van de Federal Reserve.



Ondertussen wakkerde het bericht over een nieuwe grootschalige coronalockdown in het Chinese Chengdu de zorgen aan over de vertragende groei in 's werelds op één na grootste economie.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. Zo bleek dat de industrie in de eurozone iets harder dan eerder verwacht kromp. Terwijl de industrie in Italië en Duitsland kromp, wist de Franse industrie onverwacht te groeien. In Spanje herstelde de industrie, maar bleef desondanks krimpen. In Nederland vertraagde de groei.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald. Het werkloosheidspercentage daalde van 6,7 procent tot 6,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9942. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0053 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0057 op de borden.

Olie werd donderdag tot 2,7 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Swatch en Richemont daalden met 4,0 procent, in reactie op de lockdown in Chengdu. De Chinese markt is een belangrijk afzetkanaal voort de twee bedrijven in luxegoederen.

In Frankfurt waren RWE, Hannover Rueck en Munich Re met winsten tot 1,0 procent de enige stijgers. Zalando was met een verlies van ruim 4,0 procent de sterkste daler.

Pernod Ricard heeft in het afgelopen boekjaar de omzet sterk zien toenemen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel steeg in Parijs 0,5 procent.

Naast Pernod Ricard was Orange in de CAC40 de enige andere stijger. ArcelorMittal verloor ruim 6,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield meer dan 4,0 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent lager op 3.911,90 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood.