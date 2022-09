AEX begint september in mineur

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe maand in mineur begonnen, waarbij met name defensieve aandelen de schade wisten te beperken, terwijl cyclische en groeiaandelen juist van de hand werden gedaan. Bij een slot van 666,94 punten daalde de AEX donderdag 2,0 procent.

"September begint negatief, terwijl de obligatierentes verder oplopen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Nu we een nieuwe maand en de meteorologische herfst zijn begonnen, is de vraag waar het heen gaat met de aandelenmarkten, na de opmerkingen van [Fed-voorzitter] Powell eind vorige week", aldus Hewson.

Sinds de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve in Jackson Hole eind vorige week en ook hawkish woorden van bestuursleden van de Europese Centrale Bank, is de rentevrees flink toegenomen. En een mogelijke recessie lijkt de centrale banken er vooralsnog niet van te weerhouden hun koers te wijzigen.

Woensdag verscheen na maanden weer een ADP-banenrapport uit de Verenigde Staten, en dat rapport schoot behoorlijk tekort, wat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade "bevestigt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt." Vrijdag volgt het grote banenrapport van de Amerikaanse overheid. Voor de maand augustus worden 318.000 nieuwe banen verwacht.

"De Fed staat nu voor een groot dilemma: kunnen ze de rente in hetzelfde tempo blijven verhogen?", vraagt Aslam zich af. De markt denkt voorlopig van wel, want de FedWatch Tool van CME schat de kans op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand vooralsnog in op 72 procent.

Op macro-economisch vlak was donderdag er specifiek aandacht voor Europese en Amerikaanse inkoopdata. In de eurozone kromp de industrie in augustus nog sterker dan een voorlopig cijfer eerder aangaf, terwijl in Amerika sprake was van een gemengd beeld. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde een verdere groeivertraging, terwijl die van ISM juist wees op een stabiele groei.

De euro/dollar handelde richting het slot op 0,9942. WTI-olie kost donderdag minder dan 87 dollar en is daarmee ruim procent goedkoper dan een dag eerder. De Amerikaanse tienjaarsrente is opgelopen naar 3,27 procent. De tweejarige variant staat nu op 3,54 procent. De Duitse tienjaarsrente noteert op 1,58 procent.



Stijgers en dalers

De winsten waren zeer beperkt in de AEX. Alleen Wolters Kluwer en KPN wisten nipt in het groen te blijven.

ArcelorMittal was hekkensluiter, met een verlies van ruim 6 procent, terwijl Just Eat Takeaway meer dan 5 procent verloor en IMCD bijna 5 procent.

Bij oplopende rentes konden chippers als ASML, ASMI en Besi ook geen potten breken. De verliezen liepen op tot zo'n 3,5 procent. Daarbij stonden Amerikaanse chipbedrijven onder druk, omdat Washington de export naar China verder wil inperken.

In de AMX werd Inpost beloond voor beter dan verwachte kwartaalcijfers, met een koerswinst van bijna 9 procent. Aperam leverde ruim 5,5 procent in en AMG verloor ruim 5 procent. Basic-Fit was hekkensluiter met een verlies van bijna 7 procent.

TomTom was de enige stijger in de AScX, met een winst van ruim 2 procent. Hyundai Motor gaat al zijn auto's in Europa standaard uitrusten met TomTom-technologie. Dat maakten de twee bedrijven donderdag bekend.

Avantium daalde 4,5 procent en CM.com bijna 6 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam in het rood, met een verlies van 2 procent voor de Nasdaq.