Ajax contracteert Florian Grillitsch

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Florian Grillitsch. Dit maakte de beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam donderdagmiddag bekend. De defensieve middenvelder stond tot 1 juli 2022 onder contract bij TSG Hoffenheim, dat uitkomt in de Duitse Bundesliga, en komt transfervrij naar Ajax. Grillitsch tekende in Amsterdam een contract voor één seizoen, tot en met 30 juni 2023. In de overeenkomst is voor Ajax een optie voor nog twee jaar opgenomen. Gedurende het seizoen 2019/2020 speelde de Oostenrijker bij Hoffenheim onder de huidige hoofdtrainer van Ajax, Alfred Schreuder. Bron: ABM Financial News

