Majorel neemt Findasense over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft Findasense Global overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. Dit meldde het callcenterbedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak donderdagmiddag. De overname van de producent van creatieve customer experience (CX) oplossingen is volgens CEO Thomas Mackenbrock de logische volgende stap in het creëren van een toonaangevende portefeuille van CX-transformatiediensten. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Het hoofdkantoor van Findasense bevindt zich in het Spaanse Madrid. Er werken circa 320 personen bij het bedrijf met een sterke aanwezigheid in de Amerika’s. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.