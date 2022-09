Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,5 procent in het rood.

"Augustus was een meedogenloze maand voor de Amerikaanse en Europese aandelen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Dow, S&P en Nasdaq verloren behoorlijk terrein in augustus. Beleggers maken zich grote zorgen over een recessie, terwijl centrale banken de torenhoge inflatie willen bestrijden met een agressief rentebeleid.

Woensdag verscheen na maanden weer een ADP-banenrapport uit de Verenigde Staten en dat rapport schoot behoorlijk tekort, wat volgens Aslam "bevestigt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt." Vrijdag volgt het grote banenrapport van de Amerikaanse overheid. Voor de maand augustus worden 318.000 nieuwe banen verwacht.

"De Fed heeft tot nog toe veel vertrouwen gehad in zijn monetaire beleidsaanpak omdat ze ervan overtuigd zijn dat de arbeidsmarkt in de VS solide is, maar dat lijkt niet langer het geval", aldus Aslam. Hij wees op de waarschuwingssignalen die bedrijven tijdens het cijferseizoen al gaven, met aankondigingen van reorganisaties of een personeelsstop.

"De Fed staat nu voor een groot dilemma: kunnen ze de rente in hetzelfde tempo blijven verhogen?", vraagt Aslam zich af. De markt denkt voorlopig van wel, want de FedWatch Tool van CME schat de kans op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand vooralsnog in op ruim 70 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de wekelijkse steunaanvragen in de VS met 5.000 zijn gedaald tot een aantal van 232.000. De markt rekende op 245.000.

De arbeidskosten in de VS zijn in het tweede kwartaal gestegen met 10,2 procent, waar eerder 10,8 procent werd gemeld. Er werd gerekend op een stijging met 10,6 procent. De arbeidsproductiviteit daalde met 4,1 procent, waar eerder een afname in het tweede kwartaal werd gemeld van 4,6 procent. Gerekend werd op een min van 4,3 procent.

Later vanmiddag is er nog aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse industrie.

Aslam denkt dat een verbetering van de economische activiteit in augustus kan zorgen voor wat meer vertrouwen onder beleggers. Een zwakke ISM-publicatie zal het toch al negatieve sentiment nog negatiever maken waardoor de verkoopgolf op Wall Street groter wordt, voorspelt de marktanalist van AvaTrade.

De euro/dollar handelt donderdagmiddag op 1,0002. WTI-olie kost donderdag zo'n 88 dollar en is daarmee bijna 1,5 procent goedkoper dan een dag eerder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert hoger op 3,23 procent. De tweejarige variant staat nu op 3,48 procent en de 30-jarige rente op 3,35 procent.



Bedrijfsnieuws

Nvidia daalde donderdag voorbeurs nadat de specialist in grafische chips bekendmaakte dat de Amerikaanse regering de verkoop van datacenters door Nvidia in China wil beperken. Het aandeel lijkt ruim 4 procent lager te gaan openen.

Sectorgenoot AMD verwacht geen aanzienlijke impact op zijn activiteiten. Het aandeel daalt toch 2,5 procent voorbeurs.

Campbell Soup opende vanmiddag de boeken. Broadcom doet dat nabeurs. De cijfers over het vierde kwartaal van Campbell waren conform de verwachting. De boodschap dat de verhoogde inflatie vermoedelijk zal leiden tot "kostenbesparende initiatieven" viel minder goed en dus lijkt Campbell donderdag 6,5 procent lager te gaan openen.

Weibo heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink minder omzet geboekt en zag daardoor de winst ook stevig dalen, met name als gevolg van de coronacrisis in China. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Chinese blogbedrijf. Het aandeel noteert voorbeurs 5,5 procent in de min.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 3.955,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 31.510,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 11.816,20 punten.